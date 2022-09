El emotivo saludo de Rafa Nadal para Carlos Alcaraz tras ganar el US Open y alcanzar el número 1 del tenis

Este domingo por la noche en Estados Unidos, y después de tres intensas semanas, el cuarto y último Grand Slam de la temporada llegó a su gran final con la consagración del español Carlos Alcaraz sobre el noruego Casper Ruud, quienes fueron aplaudidos por Rafa Nadal.

El joven deportista hispano se quedó con la versión 2022 del prestigioso torneo norteamericano tras vencer en cuatro sets 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3, y así, de paso, conquistar el número 1 de la ATP como el tenista más joven en lograrlo.

Por ello es que las felicitaciones han venido de todas partes, especialmente desde España, donde Rafael Nadal utilizó su cuenta de Twitter para aplaudir a Carlos Alcaraz: “felicidades, Carlos por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro, serán muchas más“, dijo.

El exnúmero 1 del mundo y leyenda viviente del tenis, también tuvo palabras para el perdedor: “gran esfuerzo Casper Ruud. ¡Muy orgulloso de ti! Mala suerte hoy, pero increíble torneo y temporada… ¡Sigue adelante!“, esgrimió el manocorí.

Con la victoria, Carlos Alcaraz ganó su primer Grand Slam y se transformó en el tenista más joven en quedarse con el número 1 del mundo con 19 años y poco más de cuatro meses, registro que ostentaba Lleyton Hewitt, de Australia, que fue con 20 años y nueve meses, ganó el sitial de privilegio hace algunos años.

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! 👏🏻

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 11, 2022