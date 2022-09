Rafael Nadal le dijo adiós al US Open 2022 luego de una sorpresiva eliminación en octavos de final ante estadounidense Frances Tiafoe. Tras la dura derrota, el español fue autocrítico con su desempeño en el último Grand Slam del año y reconoció que ahora tiene algo “más importante” que el tenis.

“No soy muy de buscar excusas. Al final, hay veces que uno puede con todo y otras que no. Esta vez ha tocado lo segundo. A nivel de competición, me falta frescura, rodaje, tranquilidad, cosas intangibles. La realidad es simple: no he jugado bien, y cuando eso ocurre se debe perder”, reconoció “Rafa” en declaraciones publicadas por la ATP.

“Las cosas no han salido como me habría gustado. Ahora es momento de resetear. Han sido unos meses difíciles. Toca empezar de nuevo profesionalmente hablando”, afirmó el actual número 3 del ranking.

Rafael Nadal: “Es el momento del nacimiento de mi primer hijo”

El balear aseguró que ahora la mayor preocupación es su familia y en el nuevo rol que asumirá en su vida: ser padre por primera vez. “Tengo cosas mucho más importantes que el tenis de atender. A partir de ese principio básico, tomaré las decisiones adecuadas con base a cómo vaya todo en mi vida personal. Ahora es el momento del nacimiento de mi primer hijo y confiar en que todo salga bien”, señaló.

Por último, el español levantó cabeza y se propuso a luchar por títulos en las siguientes competiciones que restan de la temporada. “Quiero acabar el año con buenas sensaciones. Quedan más torneos por delante si todo lo demás va bien. No queda más remedio que seguir. Es lo que he hecho siempre, y confío en seguir teniendo la fuerza para hacerlo”, agregó.

Pese a caer en octavos de US Open, Rafael Nadal podría convertirse en el nuevo número uno del mundo. Para que ocurra esto, su compatriota Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud no deben llegar a la final del certamen.