Medvedev antes de enfrentarse a Kyrgios en el US Open: “No somos amigos, no lo creo, pero no sé si él pensará lo mismo”

Daniil Medvedev, defensor del título en el US Open, se impuso 6-4, 6-2 y 6-2 al chino Wu Yibingen y se metió en los octavos de final del certamen, instancia donde enfrentará al australiano Nick Kyrgios.

Consultado sobre su relación con el polémico tenista oceánico, lanzó: “No somos amigos, no lo creo, pero no sé si él pensará lo mismo. Cuando digo ‘amigos’ me refiero a que nunca nos hemos ido juntos de bares. Nos respetamos mucho, en la cancha nunca tuvimos una pelea, lo cual puede cambiar en cualquier momento, ya que ambos somos eléctricos y nunca sabes lo que puede suceder”, dijo el ruso sobre su próximo rival.

En esa línea, el número uno del mundo manifestó que “sé que él me respeta y yo también a él, lo respeto porque sé lo que es capaz de hacer. Nick es un poco diferente al resto de jugadores por cómo se comporta dentro de la cancha, pero esa es su elección, así es su vida. Yo no soy nadie para juzgarle, así que siento mucho respeto por él”.

“Estoy sorprendido, todos sabíamos lo que podía hacer. Tiene uno de los mejores servicios que vi en mi vida, hace lo que quiere con el servicio, es muy preciso”, añadió.

Finalmente, Medvedev cerró diciendo: “Tengo que felicitarlo, porque parece haber encontrado un sentido a su carrera. Siento que a veces no quiere mostrarlo demasiado, pero creo que de verdad quiere ser un profesional, ser un poco más serio. Eso es genial para él y para el tenis“, cerró.

Consignar que hace pocas semanas se enfrentaron en el Masters 1000 de Montreal y la victoria fue para Kyrgios en tres sets.