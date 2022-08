Alejandro Tabilo reconoce su interés en jugar los Juegos Odesur: “Me motiva jugar por Chile”

Tras su debut triunfal en el US Open, Alejandro Tabilo analizó luego de haberse impuesto en cuatro sets al polaco Kamil Majchrzak en Nueva York, marcando un buen momento a nivel físico tras sus molestias en el codo.

“Quiero tratar de terminar el año en el top 50. Estoy tratando de organizar bien el calendario para no jugar tantos torneos seguidos. Ojalá seguir en el mismo nivel”, explicó el número 1 de Chile, quien reconoció otro de los objetivos que tiene para el resto de la temporada 2022: defender a Chile en los Juegos Odesur, programados para octubre en Asunción.

“Si o si, lo tenemos en el calendario planeado para ir, estamos tratando de ver bien como vamos a hacer todo eso, ya que casi todos los torneos van a estar en Europa”, apuntó Alejandro Tabilo de cara a la cita en Paraguay.

“Me encanta jugar por Chile, me motiva mucho. Me gusta ir en cada oportunidad de representar al país. Voy con todo. Es algo que tenemos planeado, veremos bien cómo agendar todo”, remarcó el mejor tenista nacional.

Lo que se jugaría Alejandro Tabilo en Paraguay

Así las cosas, el nacido en Toronto toma de inmediato el cartel de favorito para disputar el torneo, que generalmente reúne a deportistas de nivel Challenger, zona que “Ale” ya saltó este año al haber llegado a su primera final ATP en Córdoba.

Cabe apuntar que un buen resultado en los Odesur le permitirá cumplir con los requisitos para recibir dineros del Estado, como sucede con cualquier deportista que logra podios a nivel sudamericano o panamericano en su especialidad.