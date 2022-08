Serena Williams anuncia su retiro del tenis con desgarrador relato: “No hay felicidad en este tema para mí”

Serena Williams se prepara para el final de su exitosa carrera en el tenis. La destacada jugadora estadounidense anunció que está lista para retirarse del deporte que le dio tantos éxitos, con el objetivo de centrarse de lleno en su familia.

“Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Hace unos años comencé discretamente Serena Ventures, una firma de capital de riesgo. Poco después de eso, formé una familia. Quiero hacer crecer esa familia”, afirmó Williams en una columna que escribió para la revista Vogue.

La flamante campeona de 23 de Grand Slam aseguró que “nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia, no creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hace el trabajo físico de expandir nuestra familia”.

Además, la medallista olímpica dejó claro que, a diferencia de otros tenistas que se retiran, en su caso “no hay felicidad en este tema para mí. Sé que no es lo habitual, pero siento mucho dolor. Es lo más difícil que jamás podría imaginar. Lo odio. Odio tener que estar en esta encrucijada”.

“Sigo diciéndome a mí misma, desearía que pudiera ser fácil para mí, pero no lo es. Estoy desgarrada: no quiero que termine, pero al mismo tiempo estoy lista para lo que sigue”, agregó.

Serena Williams también recalcó que su decisión tiene que ver con una “evolución”. “Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición (…) quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución”, complementó.

El mundo del tenis espera que el último torneo que juegue Serena Williams antes de colgar la raqueta sea el US Open 2022, el cuarto Grand Slam del año agendado entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre.