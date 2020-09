La tremenda jugada de Serena Williams que dejó a todos asombrados en el US Open

Serena Williams sorprendió a todos en el US Open. La jugadora norteamericana realizó una jugada que dejó a los comentaristas del duelo perplejos, ya que simplemente no se lo esperaban.

La tenista estadounidense, que es derecha, devolvió un saque de su rival con la mano izquierda, hecho que no se le había visto hacer antes. ¿Lo mejor? es que terminó ganando el punto.

Finalmente, Serena se instaló en la semifinal del Grand Slam, tras imponerse en tres sets a Pironkova, por parciales de 4-6, 6-3 y 6-2.

Lefty, righty, it doesn’t matter for @serenawilliams.

She made two left-handed shots and won both points in her QF. 😱 pic.twitter.com/bCd7InUwJM

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2020