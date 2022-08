La nueva meta de Alejandro Tabilo: “Más que el 1 de Chile, quiero llegar al top 50”

Alejandro Tabilo se encuentra desde hace algunas semanas en Santiago en una suerte de intertemporada luego de superar las molestias físicas en el codo que le impidieron jugar Roland Garros y seguir la gira post Wimbledon.

“Nos hemos hecho todos los exámenes posibles y salió todo positivo, pero tuvimos que hablar seriamente con el equipo. Por el año que hemos tenido, decidimos no apurar nada y tomarnos las cosas con calma. No tuve mucho tiempo para hacer semanas de entrenamiento, optamos por no jugar estos torneos e ir directo a Winston-Salem, preparar el US Open y cerrar fuerte el año”, explicó en diálogo con ADN TOP KIA tras una nueva jornada de trabajo en el Club de Tenis Providencia.

“Ya no hay lesión, estamos entrenando sin ningún dolor. No quería que volviera alguna lesión y estar seguro, al volver, estar sano para terminar el año jugando los torneos que quiero. Me apuntan a la sobrecarga como la causa, jugué muchos partidos y no paré casi nada. Son cosas que pasan cuando uno está aprovechando el momento, es una lección que he aprendido“, apuntó Alejandro Tabilo, quien no sólo ha aprovechado el tiempo deportivamente.

Esto porque en las últimas horas sumó un nuevo auspiciador, Banco de Chile. “Es una gran noticia, estamos felices con el equipo y espero que sea una linda etapa con este nuevo apoyo. Estoy agradecido, es una linda sensación que crean en mi”, aseguró el nacido en Toronto.

Las nuevas metas de Alejandro Tabilo

En el interanto de su recuperación física, el jugador de 25 años fue por una semana el nuevo número 1 de Chile, y aunque volvió a ser desplazado por Cristian Garin, recuperará dicho estatus el próximo lunes.

“Me hubiera gustado haber estado jugando cuando pasara, pero es un sueño ser número 1 de Chile. No siempre pasa, ha sido una dura competencia en el ranking con Garin y Jarry. Estoy orgulloso de haberlo sido por un rato, pero me motiva más para tratar de volver a eso. Más que el 1 de Chile, mi meta es llegar al top 50. Ahora, si Garin y Jarry terminan alto también ayuda al equipo. Si ser top 50 significa ser número 1 de Chile, sería un plus“, sostuvo quien es el 68 del mundo.

Más allá de su regreso al circuito, también tiene en mente la serie de septiembre ante Perú en Lima por Copa Davis. “Perú tiene buen equipo. Varillas siempre ha jugado muy bien, está un muy buen momento. Va a ser dura competencia. Además, con Galdós tienen buen dobles. No va a ser una serie fácil, pero hay que entrar con todo, estamos todos ilusionados de seguir avanzando”, recalcó el que tendrá la misión de jugar ante Rafael Nadal en su exhibición a fin de año.

“Es un sueño, siempre ha sido mi ídolo desde chico, es el jugador que más he visto y al que más trato de imitar. Es lindo y especial jugar contra él, tendré que prepararlo bien tras la gira larga de fin de año aunque no hemos hablado de los detalles”, cerró quien, tras la Copa Davis, proyecta continuar su calendario en el ATP 250 de San Diego, en Estados Unidos.