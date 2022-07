Nicolás Jarry sufre una dolorosa caída ante Albert Ramos Viñolas y queda fuera en los cuartos de final de Gstaad

Nicolás Jarry vivía una semana de ensueño en el ATP 250 de Gstaad, donde avanzó desde las clasificaciones a los cuartos de final del torneo, pero este viernes no pudo revertir el marcador ante el español Albert Ramos Viñolas, que lo derrotó por parciales de 7/6, 4/6 y 7/6 en 2 horas y 53 minutos de juego

Durante el primer set, se volvió a repetir el expediente que convierte al chileno en “míster tie break” durante esta semana en Suiza, pues disputó su sexto desempate consecutivo. Sin embargo, se le acabó la racha de cuatro tie breaks ganados consecutivamente y el hispano venció por 7/6 al imponerse 7-4.

Ya abajo en el score, Nicolás Jarry sacó provecho de las dudas que mostró Albert Ramos Viñolas con su primer servicio y le rompió el saque en el primer game del segundo parcial. Luego tuvo otras ocho chances para ampliar su ventaja, aunque logró mantener diferencias con tal de imponerse por 6/4.

Para el tercer y definitivo set, ambos tenistas mostraron sus mejores armas hasta que el ex número 1 de Chile volvió a apretar el servicio del hispano para romper en el séptimo juego. Sin embargo, en el game siguiente no pudo ratificar el rompimiento y sufrió el quiebre en el cuarto intento que dispuso el 40 del ranking ATP.

El tie break zanjó el encuentro en la arcilla europea, donde dispuso de un match point estando 8-7 arriba, pero su tiro ganador se fue por centímetros. Durante el desempate, salvó dos puntos de partido en contra pero no pudo con el tercer intento del hispano, que terminó ganando por 10-8.

Into the last 4️⃣@albertramos88 saves match point on his way to defeating Jarry 7-6 4-6 7-6 in Gstaad#SwissOpenGstaad pic.twitter.com/z1OZDAbdtw

— Tennis TV (@TennisTV) July 22, 2022