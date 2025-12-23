;

Wegovy: así es la nueva pastilla para bajar de peso aprobada por la FDA y esto costará

El medicamento de la farmacéutica Novo Nordisk ya existía en el formato inyectable.

Sebastián Escares

Wegovy: así es la nueva pastilla para bajar de peso aprobada por la FDA y esto costará

Durante esta jornada, se dio a conocer que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) acaba de aprobar una nueva píldora para bajar de peso.

Se trata de Wegovy, medicamento que ya existía en el formato inyectable, de la farmacéutica danesa Novo Nordisk.

Mediante un comunicado el presidente y director ejecutivo de Novo Nordisk, Mike Doustdar, sostuvo que “con la aprobación de hoy de la píldora de Wegovy, los pacientes contarán con una práctica pastilla de una toma diaria que puede ayudarles a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy".

Gracias a la aprobación por parte de la FDA, se espera que miles de estadounidenses accedan a este tipo de tratamiento adelgazante.

De acuerdo al New York Times, se estima que Wegovy salga a la venta durante el mes de enero del próximo 2026, mientras que la dosis más baja tendría un valor de US$149 al mes.

Detalladamente, la dosis más alta del medicamento tendrá 25 mg de semaglutida, se toma una vez al día.

En tanto, dentro de sus principales funciones está reducir el exceso de peso corporal, mantener la reducción de peso en el tiempo y reducir el riesgo de problemas cardiovasculares.

Wegovy será autorizado específicamente para la pérdida de peso y su mantenimiento en adultos con obesidad o para personas con sobrepeso que presenten al menos una comorbilidad relacionada con el exceso de kilos.

