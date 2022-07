Este miércoles, Novak Djokovic fue incluido en la lista de entrada para US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Su aparición entre los posibles participantes del Abierto de Estados Unidos responde a una simple formalidad, ya que por ranking (7º) tendría su participación asegurada y como cabeza de serie, pero las medidas sanitarias del gobierno estadounidense respecto al covid-19 impiden su ingreso al país debido a que no está inoculado, situación que fue enfatizada por la organización del torneo.

“US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de Estados Unidos con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados”, advirtieron a través de un comunicado.

Our men's and women's singles entry lists have been released. Read more: — US Open Tennis (@usopen) July 20, 2022

Tras obtener la última edición de Wimbledon, “Nole” se refirió a su decisión de no inocularse y la posibilidad de no poder estar en las canchas de Flushing Meadows.

“No me he vacunado y no planeo hacerlo. No creo que lograr una exención sea realista. Necesito descansar unas semanas porque ha sido un periodo agotador. Luego esperaré, con suerte, buenas noticias de Estados Unidos, pero no voy a agobiarme por jugar torneos y conseguir puntos”, apuntó.

En tanto, el entrenador de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, también analizó las nulas chances que tiene su pupilo para estar en la próxima edición de US Open.

“Es una situación un tanto complicada que pueda jugar el último Grand Slam de la temporada. Ahora mismo hay más posibilidades que el director del torneo de Umag me invite y gane el torneo a que Djokovic pueda jugar el US Open”, ironizó el coach en conversación con el medio croata Slobodna Dalmacija.

“Estados Unidos como país es inflexible a este tipo de situaciones, prohibe que los no vacunados puedan entrar al país. El torneo en sí no pone problemas de ningún tipo, pero la política del país es quien manda en este tipo de situaciones”, concluyó Ivanisevic.

El cuadro principal del US Open 2022 se disputará entre el lunes 29 de agosto y al domingo 11 de septiembre y los chilenos Alejandro Tabilo y Cristian Garin también fueron incluidos en la lista de entrada.