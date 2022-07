El italiano Fabio Fognini fue protagonista de un tenso momento en el ATP 500 de Hamburgo.

Durante su estreno en el certamen, el tenista italiano enfrentó a Aljaz Bedene (285º) y lo terminó derrotando, aunque con un final que dejó muchas discusiones y polémicas.

Cuando se cerró la victoria de Fognini, su rival le enrostró por no haber marcado como buenos algunos de sus disparos que, según su percepción, si lo fueron. Y la cosa se comenzó a poner fea.

Bedene estaba picado y muy molesto y el vencedor del partido terminó enfrascando en la tensa discusión. A tanto llegó, que se dieron una especie de empujones que ni la jueza de silla logró controlar.

Los espectadores se quedaron estáticos en sus asientos siendo testigos del momento, aunque finalmente la cosa poco a poco se comenzó a calmar y todo quedó dentro de la cancha.

La recordada crítica de Fognini al tenis actual

“No creo que vea el tenis que viene cuando me retire. Soy un tipo que necesita ver un Rafael Nadal correr, sacar, meter derecha, revés, lucharla. El tenis que viene no me gusta, es todo bombas de derecha y saque. Soy de la vieja generación que en estos 15 años, haber llegado a una segunda semana de Grand Slam es como hacer hoy semifinales”, aseguró hace un tiempo el italiano.

En esa línea, añadía: “Me tocaba Nalbandian, Ferrer, Nadal, Federer. Al día de hoy los jóvenes que están metidos tienen que estar muy contentos. En esa nueva generación no creo que haya un Djokovic, un Nadal, un Federer, un del Potro, un Murray”.