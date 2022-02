La crítica de Fabio Fognini al tenis actual: “Cuando me retire no voy a ver nada de este deporte, no vale la pena”

El tenista italiano Fabio Fognini hizo un crudo análisis de la actividad tenística actual tras haberse clasificado a los cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires tras eliminar al verdugo de Alejandro Tabilo, el español Pedro Martínez.

Cuando se le consultó en conferencia de prensa respecto al nivel del circuito profesional, soltó una ácida crítica. “No creo que vea el tenis que viene cuando me retire. Soy un tipo que necesita ver un Rafael Nadal correr, sacar, meter derecha, revés, lucharla. El tenis que viene no me gusta, es todo bombas de derecha y saque. Soy de la vieja generación que en estos 15 años, haber llegado a una segunda semana de Grand Slam es como hacer hoy semifinales”, aseguró.

“Me tocaba Nalbandian, Ferrer, Nadal, Federer. Al día de hoy los jóvenes que están metidos tienen que estar muy contentos. En esa nueva generación no creo que haya un Djokovic, un Nadal, un Federer, un del Potro, un Murray“, sostuvo un Fabio Fognini pesimista del futuro del tenis.

Las otras definiciones de Fabio Fognini

Aprovechando su presencia en el ATP 250 de Buenos Aires, al italiano le consultaron por cómo vio el último partido de Juan Martín del Potro. “Es un amigo, un gran compañero, me pone muy triste lo que le ha ocurrido y verlo como estaba el otro día. Conozco al verdadero Juan Martín, uno de los pocos capaz de luchar contra el Big 4 cuando estaban en su mejor época”, comentó el jugador de 34 años.

También tuvo palabras para toda la polémica que vivió Novak Djokovic en el Abierto de Australia. “No sé qué decirte, la verdad que fue todo muy loco. Conociéndolo la ha luchado porque sabe que puede lucharla. Sabía que tenía las cartas para poder jugar, había dudas sobre si tenía covid-19, pero eso sólo lo saben él y sus doctores, es algo muy privado. Fue algo triste, porque se habló más de esto que del tenis, de un gran torneo, un Grand Slam. Como tenista me hubiera gustado ver a Djokovic para ver lo que pasaba“, aseguró.

A contar de las 13:30, el europeo buscará meterse en semifinales del torneo trasandino enfrentando al local Federico Delbonis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.