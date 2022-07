Francisco Cerundolo superó a su compatriota Sebastián Báez y alcanzó su primer título ATP en Bastad

El argentino Francisco Cerundolo conquistó su primer título ATP este domingo, después de superar a su compatriota Sebastián Báez, gran favorito para llevarse el compromiso.

Cerundolo, quien atraviesa el mejor momento de su carrera, se impuso por parciales de 7-6 (4) y 6-2 a Báez, quien fue borrado de la cancha en el segundo set.

Las dos veces anteriores que se habían enfrentado, las victorias siempre cayeron del lado de “Seba”, aunque “Fran” se tomó revancha de la mejor forma posible y llevó su primer título ATP.

