Cristian Garin valora sus cuartos de final en Wimbledon: “Sigo confiando en mi proceso, ya llegará la hora de hacer historia”

Luego de caer en tres sets ante Cristian Garin ante Nick Kyrgios por los cuartos de final de Wimbledon, el mejor tenista nacional buscó sacar cuentas positivas de su mejor resultado en su carrera jugando Grand Slams.

“Es muy importante este resultado para mi y tener experiencias en estas rondas. Mi sueño es estar jugando estas instancias, para estar hay que aprender. Me tocó perder, pero vamos a aprender de lo que podemos hacer mejor. Ya tengo cinco títulos ATP y varios octavos de final en Grand Slam, ahora tengo mi primer cuartos de final”, explicó “Gago”, que intentó explicar la estrategia que quiso aplicar ante el oceánico.

“Planifiqué hacerlo jugar e intentar leer su saque. Tuve muchas oportunidades que no pude aprovechar, quizá me faltó un poco de concentración, pero también tiene mérito por el nivel que está mostrando. Voy por buen camino (…) Estoy sumando experiencia y aprendiendo. Ya no soy tan joven, pero estoy contento con la carrera que estoy haciendo y me motiva mucho seguir trabajando duro, creyendo en mi equipo”, recalcó Cristian Garin respecto a lo hecho en Wimbledon.

Cristian Garin y su futuro deportivo

El 43 del ranking ATP destacó el hecho de haber estado entre los 8 mejores del principal torneo sobre césped es todo un progreso considerando todo lo que vivió a comienzos de temporada, donde cambió de entrenador y pasó a ser dirigido por el español Pepe Vendrell.

“Sigo aprendiendo mucho del proceso, enfocado en las cosas que tengo por mejorar. Contento del equipo de trabajo que tengo y las oportunidades que estoy generando, más allá que los resultados en semanas pasadas no estaban. La sensación de mejora la voy teniendo semana a semana. Me deja tranquilo estar compitiendo con los mejores, cada vez voy mejorando para llegar al nivel que quiero“, explicó el chileno, que dijo no sentir mayor presión ante la chance que tuvo de ser el primer chileno semifinalista en la historia de Wimbledon.

“Es motivante tener la oportunidad de hacer historia, pero estoy viviendo un buen proceso de cambio y mejora. Estoy madurando en cierta forma, entendiendo mejor lo que hago. En una parte del año sufrí mucha presión que no supe manejar y estar ahora disfrutándolo se siente bien. Me encanta representar a mi país y se agradece el apoyo, con gente tirándote para arriba. Sigo confiando en mi proceso y ya llegará la hora de hacer historia“, cerró en conferencia de prensa.