Cristian Garín en llamas: el brutal punto del chileno en un momento clave para triunfar en Wimbledon

Cristian Garín vive uno de sus mejores momentos en la presente temporada y no en cualquier competencia, sino que en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año en donde ha mostrado toda su categoría sobre césped.

Este lunes, el número uno de Chile sacó a relucir toda su garra para vencer en un extenso partido al australiano Álex de Miñaur, quien era una de sus “bestias negras” en el circuito.

El tenista nacional derrotó al oceánico en cinco reñidos sets, sin embargo, en la tercera manga protagonizó lo que fue el mejor punto del partido y en un momento clave para no perder el duelo.

Con el marcador 2-0 abajo y el set igualado 5-5, Garín tenía que ganar sí o sí el parcial para seguir con vida y lo demostró con una entrega total. Tras un complicado golpe del australiano, el chileno corrió a la red, se lanzó con un revés, cayó al piso y rápidamente se levantó para responder don dos tremendos ataques que le dieron la victoria.

Tras esta increíble actuación, el público presente en el court 2 estalló en aplausos para “Gago”, quien a esa altura ya estaba sintiendo el repunte que lo llevó a ganar el partido e instalarse en los cuartos de final de Wimbledon.

INCREDIBLE! 🤯Garin is leaving everything out on that court as he forces a Fourth Set. 👏

