Cristian Garin critica que Wimbledon no de puntos ATP: “Me perjudica, estoy fuera de la lista de Montreal y Cincinnati”

Cristian Garin analizó su debut exitoso en Wimbledon, donde pasó de no ser el favorito ante Matteo Berrtettini a superar con comodidad al sueco Elías Ymer para meterse en la segunda ronda de un torneo que no entrega puntos ATP.

“Fue una sorpresa porque supe 11 y media de la mañana de todo, fue un cambio drástico. Fue un partido difícil porque pasar de jugar en la cancha 1 contra Berrrettini a jugar contra Ymer, que no lo conocía mucho, era un gran cambio. Contento de la forma en que lo llevé, en un día con mucho viento. No era fácil, contento de haber ganado en tres sets”, explicó en conversación con el periodista argentino Danny Miche en Inglaterra.

En ese contexto, compartió un particular análisis en torno a su próximo rival en el césped londinense, el francés Hugo Grenier, también lucky loser como Elías Ymer. “No lo conozco, no sé cómo juega. Estas cosas tiene el tenis, de pasar de jugar con Berrettini, que tenia record de 19-1, a estar en segunda ronda contra un lucky loser. Es una buena oportunidad, pero hay que respetar mucho a los rivales, sobre todo en esta superficie. Estoy físicamente bien, asi que a seguir y disfrutar”, explicó el número 1 de Chile.

Cristian Garin y su queja contra la ATP

El hoy 43 del escalafón mundial confesó los problemas que le trae el hecho de no obtener puntos en Wimbledon, con lo que perderá las unidades que sumó en 2021 tras llegar a tercera ronda. “Me perjudica mucho. La semana siguiente son los cierres de Montreal y Cincinnati, estoy fuera, no tengo ni la posibilidad de defender mis puntos”, aseguró “Gago”.

Además, dijo no entender la motivación respecto a dicha determinación, más allá de que jugadores de Rusia y Bielorrusia no pudieran competir en Inglaterra. “Era una decisión muy rara de la ATP y no sé debido a qué, acá están todos los jugadores. ATP debe estar preocupada, pero vino hasta Rafa (Nadal), que no venía hace 3 años. No sé el motivo de sacar los puntos, le va a perjudicar a la ATP mas que a nadie”, cerró.