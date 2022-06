Miomir Kecmanovic es el próximo rival de Alejandro Tabilo en Wimbledon: “Lo conozco de chico”

Luego de un sufrido triunfo ante Laslo Djere, Alejandro Tabilo ya puede planificar su siguiente partido en Wimbledon, en el cual se enfrentará al serbio Miomir Kecmanovic. En el césped de Inglaterra, el serbio, 30 del ranking ATP, venció por parciales de 6/3, 2/6, 6/3 y 6/4 al austrliano John Milman en 2 horas y 28 minutos de juego.

Será la segunda vez en que Alejandro Tabilo se medirá ante Miomir Kecmanovic, pues lo venció en febrero pasado por los cuartos de final del ATP 250 de Santiago. “A Kecmanovic lo conozco de chico y jugamos hace poco en Santiago, aunque es diferente superficie. A darle con todo”, comentó en diálogo con ESPN.

Alejandro Tabilo y su peculiar primer triunfo en Wimbledon

El segundo mejor tenista del país valoró el haber triunfado en cinco parciales sobre Laslo Djere, pese a desperdiciar una ventaja de 2-0 en sets. “Fue un partido duro, con muchas emociones. Venía con algunas lesiones, tuve que bajarme de muchos torneos, venía entrenando lo que se podía y ganar en primera ronda es increíble”, explicó, junto con describir el particular cierre del duelo.

Cuando ya había saludado al serbio, éste pidió el challenge que le permitió repetir el punto en el super tie break del quinto set, donde finalmente pudo imponerse por 12-10. “Me ayudó al final, pensandolo ahora. Nunca me habia pasado, pero haber gritado con todo me permitió soltarme y me ayudó a sacar normal en el último punto para ganar el partido“, comentó el 78 del mundo.

Si bien no sumará puntos ATP, el haber obtenido por primera vez una victoria en el principal torneo de césped del mundo le permitió a “Jano” reflexionar sobre su carrera. “Ha sido una carrera dura. He estado desde chico solo, el trabajo se está demostrando en estos años mostrando resultados. Estamos todos felices, tratando de salir adelante”, cerró quien se embolsó casi 90 millones de pesos por superar la primera fase del tercer Grand Slam de la temporada.