Debut de Alejandro Tabilo en Wimbledon 2022 es suspendido por lluvia

Durante la jornada de este lunes, Alejandro Tabilo saltó al césped para hacer su debut por la primera ronda de Wimbledon 2022, el tercer Grand Slam de la temporada.

El tenista chileno, 78° de la ATP, se mide en esta instancia contra el serbio Laslo Djere, 57° del ranking mundial, sin embargo, el encuentro entre ambos jugadores solo duró alrededor de cinco minutos, ya que la lluvia interrumpió el compromiso que se disputa en Londres, Inglaterra.

Cuando el marcador estaba empatado 1-1 en el primer set, y con el tercer game iniciando 15-0 a favor del representante nacional, la lluvia se hizo sentir con fuerza en la cancha del court 7, por lo cual, el duelo fue suspendido hasta nuevo aviso.

El partido de Tabilo y Djere no fue el único suspendido en Wimbledon. También fueron interrumpidos otros seis duelos debido a las condiciones climáticas.

No obstante, los encuentros entre Novak Djokovic vs Soon-Woo Kwon y el de Carlos Alcaraz vs Jan-Lennard Struff son los únicos que se siguieron jugando, ya que están en los dos recintos completamente techados que tiene la organización de Wimbledon.