Cristian Garin ya tiene programación definida para este martes, cuando deba hacer su estreno en Wimbledon vs el italiano Matteo Berrettini, octavo cabeza de serie del campeonato.

En el césped londinense, y más allá de la postergación que sufrió parte de los encuentros de este lunes en Inglaterra por lluvia, el encuentro del mejor tenista nacional quedó tempranamente resuelto y en un lugar de privilegio.

Todo pues, considerando que Matteo Berrettini es el subcampeón vigente en Wimbledon, el duelo vs Cristian Garin quedó fijado para abrir la jornada de martes en el Court 1, el segundo en importancia del All England Lawn Tennis and Cricket Club, recinto que alberga el tercer Grand Slam de la temporada.

Así las cosas, el arranque del día está programado para las 13 horas locales, 8 de la mañana en Chile, horario en el que el chileno saltará al césped londinense para buscar dar la sorpresa.

El historial de Cristian Garin vs Matteo Berrettini

Quien hoy es el número 43 del ranking ATP ha enfrentado al italiano en tres ocasiones, donde el balance indica dos derrotas y una victoria. Aquel triunfo fue en la final del ATP 250 de Munich, el 2019. En tanto, las caídas fueron en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai (cancha dura) hace tres años y también en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid el 2021.

Ahora, sobre el césped será la primera vez que se enfrenten, pero el italiano corre con ventaja considerando que el chileno perdió rápidamente en Halle y Eastbourne, mientras que el 11 del mundo llega invicto sobre el pasto europeo tras ganar los títulos de Queen’s y Sttutgart.