La cruda confesión de Jelena Dokic: “Estuve a punto de saltar del balcón del piso 26”

La primera vez que Jelena Dokic habló públicamente de su depresión fue en octubre de 2021, cuando habló de la violenta relación con su papá, lo que quedó grabado en su autobiografía. En ese entonces, la extenista ya había tenido ideaciones suicidas y en su libro detalló los problemas de salud mental que debió enfrentar en su carrera.

Ahora, quien fuera semifinalista en Wimbledon en el año 2000 compartió un impactante relato con sus seguidores de Instagram. “28 de abril de 2022, estuve a punto de saltar del balcón del piso 26 y quitarme la vida“, afirmó.

Jelena Dokic nació en Croacia, pero se radicó en Australia y desde fines de los 90 que tiene dicha nacionalidad. En los primeros años sufrió las consecuencias de la Guerra de los Balcanes y debió salir de su país. Su retiro del tenis se concretó en 2014 y el máximo logro que obtuvo fue en la catedral del tenis. Sin embargo, los últimos meses de la exjugadora han sido muy complejos.

“Me saqué del borde, ni siquiera sé cómo lo logré. Buscar ayuda profesional me salvó la vida. No es fácil escribir esto, pero siempre he sido abierta, honesta y vulnerable con todos vosotros y creo profundamente en el poder de compartir nuestras historias para ayudarnos mutuamente a superar las cosas”, expresó.

“Estoy luchando y creo que puedo superar esto”

En su extenso relato, Jelena Dokic escribió: “Me culpo, creo que no soy digna de amar y tengo miedo. También sé que todavía tengo muchas cosas por las que estar agradecida y entonces empiezo a odiarme porque al sentirme así siento que no estoy agradecida porque no debo estarlo ya que quiero acabar con todo”.

Sin embargo, la extenista envió un mensaje de esperanza a sus seguidores. “Escribo esto porque sé que no soy la única que está luchando. Sepan que no están solos. Algunos días son mejores que otros y a veces doy un paso adelante y luego un paso atrás, pero estoy luchando y creo que puedo superar esto”.

“No te avergüences de lo que sientes. Está bien sentirse triste, pero hay que seguir luchando y volver. Está bien sentirse así y se puede volver de ello. Es posible, sólo hay que seguir luchando y volver”, sentenció Dokic.

Si eres víctima de bullying o un familiar que vive esta situación, puedes comunicarte con Salud Responde al teléfono 600 360 7777, opción 1. También puedes ingresar al portal SaludableMente del Hospital Digital del Ministerio de Salud, con el fin de conseguir ayuda.

También hay distintas organizaciones de prevención y posvención del suicidio como la Fundación Todo Mejora, Sol para la confianza, Fundación Míranos, Fundación Efecto Mariposa, Fundación Katy Summer, la organización Vincular, la Clínica de Duelo, el Centro de Atención Psicológica, Así Canta el Amaranto y la Fundación José Ignacio.