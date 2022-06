Alexander Zverev fue operado tras lesionarse gravemente en el partido ante Nadal por las semifinales de Roland Garros

La semifinal de Roland Garros ante Rafael Nadal no se le olvidará nunca a Alexander Zverev, y no precisamente por haber dado el batacazo ante el español, si no por la grave lesión que tuvo en el segundo set del cotejo ante el mallorquín.

Zverev se dobló el pie y tuve que salir en muletas del estadio, aunque lo peor estaba por venir, ya que “Sacha” finalmente fue operado este martes y estará por un largo tiempo fuera de las canchas.

Por medio de su cuenta de Instagram, el tenista alemán detalló cómo se encuentra.

“Todos tenemos nuestro propio viaje en la vida. Este es parte del mío. La semana que viene alcanzaré el número 2 del mundo, el más alto de mi carrera, pero esta mañana he tenido que ser operado. Tras un examen más exhaustivo en Alemania, nos confirmaron que los tres ligamentos laterales de mi tobillo derecho estaban rotos“, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “para volver a la competición lo antes posible, para que todos los ligamentos se curen correctamente y para recuperar la estabilidad total de mi tobillo, la cirugía era la mejor opción. Mi rehabilitación comienza ahora y haré todo lo posible para volver más fuerte que nunca“.

Finalmente, cerró diciendo: “Me gustaría dar las gracias a todos, una vez más, por apoyarme en estos difíciles momentos”.

Consignar que Zverev se perderá toda la temporada de pasto y gran parte de la gira norteamericana en cancha dura, aunque su ilusión es poder volver para el US Open. Por ahora, solo el tiempo lo dirá.