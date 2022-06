El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, llenó de elogios a su compatriota Rafael Nadal después de obtener un nuevo Roland Garros a su lista, tras imponerse en la final a Casper Ruud por parciales de 6-3, 6-3 y 6-0.

El estratego manifestó que “sin discusión”, Nadal es el mejor deportista de la historia de España.

“Sin duda, Y diría que no hay discusión. Es difícil comparar deportes colectivos con individuales, España ha tenido grandes deportistas, pero nadie tuvo la consistencia y longevidad de Nadal“, sostuvo.

En esa línea, añadió: “Evidentemente, lo que ha llegado a hacer Rafa Nadal ganando tantos títulos, es muy difícil de hacer“.

“Parece imposible lo que hace, más con las condiciones de muchas dificultades físicas que él cuenta. Me parece que se han acabado las palabras para calificar su carrera y los éxitos que ha conseguido”, agregó Guardiola.

Finalmente, fue consultado sobre la comparativa que se hace de los 14 títulos de “Rafa” en París, con las 14 Champions que ha logrado el Real Madrid.

“Es normal la comparación, es un juego periodístico. No puedo decir mucho, no soy Nadal ni he estado en el Madrid, ni tampoco estaré en ese club. Son muchos títulos de ambos”, cerró.