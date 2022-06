La tremenda polémica que protagonizaron Holger Rune y Casper Ruud tras su partido por los cuartos de Roland Garros

El duelo entre Casper Ruud y Holger Rune por los cuartos de final de Roland Garros terminó en un verdadero escándalo.

Tras la victoria del noruego en cuatro sets para acceder a las semifinales del torneo, sorprendió la frialdad con la que Rune lo saludó en la red. Apenas chocó la mano con su rival e inmediatamente apartó la mirada, lo que dejó descolocado al propio Ruud.

Después de aquello, ambos jugadores se fueron en un cruce de declaraciones que terminaron sorprendiendo a todos.

Fueron varias las ocasiones en las que el danés protestó las decisiones de los jueces, lo cual no gustó a Ruud. “Le dije que si necesitaba revisar cada marca, y él me dijo que me callase. Le pregunté si eso era lo que me tenía que decir cuando le estaba hablando, y me mandó callar de nuevo”, explicó el noruego después del partido.

“Eso es todo lo que pasó, no intercambié más palabras con él. Si él quiere comportarse así, es cosa suya”, agregó el número ocho del mundo.

Al dar su versión de los hechos, Rune aseguró que Ruud fue “muy antideportivo durante el partido hablándome una y otra vez”, “no quería darle un abrazo al terminar el partido. Le choqué los cinco y después tenía que alejarme de él”, comentó el danés, que además respondió a un comentario de Instagram diciendo que “lo siento, pero sólo abrazo a amigos”.

Tras ello, Ruud replicó de manera inmediata: “No conozco personalmente a Holger, pero le he visto en televisión y a veces hay mucho drama. Es joven, por lo que se le puede excusar, pero cuando estás en un gran escenario, puede que sea hora de madurar un poco”.

Lejos de quedarse ahí el asunto, Rune subió todavía más el nivel de la polémica al acusar al noruego de tener un mal gesto con él. Según indica el tenista danés, tras el partido tuvo un desafortunado encuentro con Ruud en el vestuario. “Vino directo a mí y gritó ‘¡síííí!’ en mi cara. Puedes animarte en la pista y estar feliz, yo lo hago cuando gano. Pero eso es un mal estilo de hacerlo, debería tener algo de respeto”, desveló Rune. El periodista José Morgado, poco después, publicó que el padre de Ruud desmintió este hecho, diciendo que “es mentira”. Sin embargo, la madre de Rune comentó que “su padre no estaba ahí porque fue mientras Holger esperaba al control antidopaje, por lo que no puede decir nada”. Ruud todavía no se ha mencionado al respecto sobre estas ocasiones, y la tensión entre dos jóvenes promesas del tenis mundial se disparó por los aires ayer en París.