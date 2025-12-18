Internación provisoria para dos de los tres alumnos del INBA detenidos por lanzar bombas molotov a Carabineros

Un operativo del OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte culminó este jueves con la detención de tres menores de edad, todos alumnos del Internado Nacional Barros Arana (INBA), acusados de protagonizar graves ataques con artefactos incendiarios contra personal policial, lo que fue confirmado por la Dirección e Educación Municipal de Santiago.

Los hechos se remontan al 20 de octubre de 2025, jornada en la que se registraron violentos incidentes en el exterior del emblemático establecimiento educacional de Santiago. Según la investigación, los estudiantes participaron en el lanzamiento de bombas molotov dirigidas a carabineros que realizaban labores de control de orden público.

“Eventos muy violentos”

El general Jaime Velasco, de la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal, detalló que ese día ocurrieron "cuatro eventos muy violentos“, marcados principalmente por el uso de elementos incendiarios. Además del ataque a los uniformados, en esa fecha un grupo de encapuchados también provocó destrozos, rompiendo los vidrios de la rectoría del liceo.

La identificación de los adolescentes fue posible gracias a “medios de prueba contundentes” recabados por el Ministerio Público y la policía uniformada tras la denuncia realizada por la Tercera Comisaría de Santiago.

Medidas cautelares

Tras la detención —en la cual no hubo resistencia por parte de los imputados ni de sus familias—, los tres menores fueron puestos a disposición de la justicia. El fiscal (s) Nicolás Beyer informó que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la internación provisoria para dos de los estudiantes, a quienes se les atribuyó la mayor participación en los lanzamientos de molotov.

El tercer detenido, vinculado a solo uno de los cuatro hechos investigados, quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Este caso se suma a un año complejo para la comunidad del INBA, que ha sido escenario de diversos episodios de violencia, incluyendo la agresión a un profesor con un martillo por parte de sujetos vestidos con overoles blancos el pasado 4 de noviembre.