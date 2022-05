Nathalie Rodríguez, finalista del Mundial Senior de Tenis: “A estas alturas, la que gana es la que tiene más físico”

En el capítulo de este domingo en Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Nathalie Rodríguez, parte de la delegación de tenistas nacionales que disputó el Mundial Senior de la especialidad en Florida.

Bajo el calor de la zona sur de Estados Unidos, donde la historia de Tito Zerené destacó, la jugadora nacional también estuvo entre los elementos destacados al ser segunda en la categoría sobre 50 años.

“Fue un gran logro mantenerme ante la gran humedad en Estados Unidos. A estas alturas, la que gana es la que tiene más físico. Sigo sintiéndome joven. Siempre me exigí, entonces a lo mejor mi cuerpo me pide mantenerme en este nivel de rendimiento”, comentó Nathalie Rodríguez, top 10 del ranking mundial de la categoría y que también participó en el torneo por equipos.

“La primera semana fue mucho más emocionante, con todos los países ahí, es otra cosa. Fue emocionante verlos a todos (…) Pienso ir a un torneo en Perú, que da 1.000 puntos para el ranking. Espero jugar ese torneo y eventualmente ir a Europa. Ojalá logre llegar lejos“, aseguró.

Nathalie Rodríguez y su vida ligada al tenis

Al momento de reflexionar sobre su presente en el deporte, valoró el haber tenido una orientación hacia la disciplina. “La gran ventaja del tenis es que te mantiene joven, saludable y con una vida sana. Eso es lo que más me inculcaron, tener una vida en la que pudiera darle prioridad al deporte sobre otra cosa”, comentó.

Claro, todo se entiende más considerando que es hija de Patricio Rodríguez, ex entrenador de Nicolás Massú y José Luis Clerc entre otros grandes referentes del deporte en Sudamérica. “Aunque no lo seguíamos todo el tiempo, fui a torneos con él cuando era más chica. Estábamos siempre en los camarines, viendo la preparación de los profesionales. Era algo normal que mi vida fuera el tenis. Mucho tenis, mucho sacrificio dentro de todo“, apuntó la tenista senior, que explica las claves de por qué hay cada vez más competidores en ese tipo de instancias.

“Hoy la gente vive hasta mucho más tarde y hay más facilidad para viajar, prácticamente no existía este tipo de competencias años atrás. Me motiva hacer lo mejor que puedo, me apasiona y me llena”, cerró.