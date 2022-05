Este domingo comenzó el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada que tiene a los chilenos Cristian Garin y Alejandro Tabilo en competencia. El otro representante nacional es Nicolás Massú, quien presenció la eliminación de su pupilo Dominic Thiem en la primera ronda del torneo.

El austríaco no ha tenido un buen regreso al circuito luego de una lesión en su muñeca derecha que lo mantuvo alejado cerca de diez meses de las canchas. El exnúmero 3 del mundo volvió a competir en el Challenger de Marbella el pasado 29 de marzo, pero quedó eliminado en la primera fase. Esta situación se ha repetido en los siete siguientes torneos, incluido el parisino.

En su debut, el dos veces finalista de Roland Garros se medía ante el boliviano Hugo Dellien, 87º de la clasificación ATP. En el primer turno del court Simonne-Mathieu, el europeo evidenció su falta de ritmo y fue superado por el altiplánico, quien ganó por parciales de 6-3, 6-2 y 6-4. Thiem no quebró el servicio del sudamericano en ninguna ocasión.

Tras la derrota, el dirigido por Nicolás Massú reconoció que está lejos de sus mejores actuaciones. “Sé que me va a tomar tiempo, porque el nivel de todos los jugadores aquí es muy alto y yo no estoy ahí aún. He estado trabajando sumamente duro para llegar ahí, pero no ha sido suficiente”, manifestó.

“La clave es ser paciente y trabajar en las cosas que no están resultando. Así van a volver, pero todo toma su tiempo. No puedo decir ‘estoy decepcionado, trabajaré duro durante toda la semana y al otro torneo estaré jugando muy bien’. Siento que va a tomar un par de meses más antes de decir que estoy preparado para volver a vencer a los jugadores top”, complementó.

Por último, Dominic Thiem apuntó que no descarta jugar en el ATP Challenger Tour para recuperar la confianza. “Estoy pensando bajar a jugar torneos Challenger por uno o dos torneos. Por supuesto que ganar un partido serviría mucho, pero si soy honesto conmigo mismo, en todos los partidos que he jugado hasta ahora, he estado lejísimos de ganar”, concluyó.

Los chilenos esperan por su debut

La presente edición de Roland Garros tendrá a dos representantes nacionales en competencia. Cristian Garin y Alejandro Tabilo arrancarán este martes su participación en el segundo Grand Slam de la temporada.

El complejo año de la primera raqueta nacional, que se ha traducido en un significativo descenso en el ranking (36º actualmente), no le permitió escapar a enfrentarse a uno de los sembrados del torneo. “Gago” hará su estreno en París frente al estadounidense Tommy Paul (33º de la ATP), este lunes no antes de las 8:30 horas de Chile.

Por su parte, Alejandro Tabilo (78º) disputará por primera vez el cuadro principal del torneo. Su gran arranque de temporada, con una final y una semifinal a nivel ATP, le significó ingresar al top 100 y disputar el main draw del certamen sin necesidad de jugar las clasificatorias. En su debut, el nacido en Toronto se medirá ante Borna Gojo (222º del ranking), este martes desde las 5:00 horas de nuestro país.

Chile pudo tener más representantes en el cuadro principal de Roland Garros, pero Tomás Barrios y Nicolás Jarry cayeron en la qualy y quedaron sin chances de disputar el torneo.