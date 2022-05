“Llegará un día en el que mi cabeza me diga basta”: Rafael Nadal se sinceró tras perder ante Denis Shapovalov en Roma

El tenista español Rafael Nadal habló en conferencia de prensa tras su caída ante Denis Shapovalov en los octavos de final del Masters 1000 de Roma.

En la instancia, el mallorquín habló de los problemas físicos que atraviesa, los cuales lo tienen preocupado hace bastante tiempo.

“Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Tengo lo que tengo, mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada, vivo con montones de antinflamatorios porque si no, no puedo entrenar“, comenzó diciendo.

“Si no tomo ningún antinflamatorio voy cojo. Seguiré así hasta que aguante el tema y que mi cabeza diga basta“, añadió.

En esa línea, agregó que “no estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión, está ahí y mi día a día es complicado. Lo intento, pero es difícil para mí. Muchos días no puedo entrenar bien, hoy en la mitad del segundo set me ha aparecido”.

Tras ello, se explayó diciendo: “Llegará un día en el que mi cabeza me diga basta. Yo juego para ser feliz, pero claro, el dolor te quita la felicidad. Mi problema es que muchos días vivo con demasiado dolor. Disfruto de lo que hago, pero me da muchos días de infelicidad. No se puede vivir continuamente con dolor, ya no por tenis, sino por vida”, declaró.

“No sé lo que pasará mañana, no se lo que pasará en dos semanas (…) Miremos hacia adelante, mi cabeza sigue preparada para asumir el reto. Sigo creyendo que voy a tener mis opciones la semana que viene“, cerró Nadal.