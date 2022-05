Cristian Garin logra ante Marin Cilic su triunfo más importante del año para meterse en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma

Cristian Garin logró este jueves una victoria clave para sus aspiraciones de volver a estar entre los mejores tenistas del mundo tras vencer por 6/3, 4/6 y 6/4 al croata Marin Cilic, 23 del mundo, para meterse en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras 2 horas y 55 minutos de juego.

El número 1 de Chile sobrevivió a un arranque complejo, donde el europeo dispuso hasta de cinco puntos de quiebre en el segundo turno de servicio de “Gago”. Afortunadamente, el nacional logró salir de ese momento complejo y, en el game siguiente, concretó el rompimiento al segundo intento.

Aprovechando las inconsistencias de Marin Cilic, Cristian Garin tuvo la paciencia y los golpes justos para administrar la ventaja y así ganar el primer set por 6/3 al concretar un segundo quiebre sobre el croata en el último juego.

El segundo set arrancó igualmente difícil para el chileno, sobreviviendo a dos puntos de quiebre en contra en el primer game. Acumulando ya ocho chances perdidas, el ex top 5 del mundo mantuvo su tendencia a los errores y el mejor tenista nacional concretó el rompimiento en su tercera chance del cuarto juego para quedar 3/1 en Roma.

Sin embargo, quien fuera campeón del US Open en 2014 tuvo un “segundo aire” y, en su décimo intento del encuentro, logró quebrar el saque de Garin para emparejar el marcador. Luego, en el séptimo game, dispondría de otras tres chances, pero el chileno volvió a escaparse. No ocurriría en el noveno juego, donde rompió “en cero” y luego levantó dos break points que dispuso el nacional para ganar por 6/4.

El último parcial no pudo arrancar de peor manera para el chileno, que con dos doble faltas pareció agrandar aún más al croata, que sirvió 2/1 con el quiebre a su favor. Sin embargo, el nortino siguió batallando y devolvió el rompimiento en su tercera chance al game siguiente.

Fue allí cuando el pupilo de Pepe Vendrell siguió aprovechando sus oportunidades y las dudas que volvieron a surgir en Marin Cilic, para un segundo break consecutivo a su favor y quedar 4/2. Llegó a servir 40-15 para ampliar su ventaja, pero el experimentado balcánico devolvió el rompimiento para seguir en partido.

2019 Paris, 2021 Madrid, 2022 Rome ☘️@Garin_Cris gets past Cilic 6-3 4-6 6-4 to reach his third career Masters 1000 quarter-final at #IBI22! pic.twitter.com/CmpXcsPQVM

— Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2022