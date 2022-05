Dura derrota en casa: Gonzalo Lama cayó en octavos de final y quedó eliminado del Challenger de Coquimbo

Durante la jornada de este miércoles, el chileno Gonzalo Lama se despidió del Challenger 80 de Coquimbo tras caer frente al español Pol Martín Tiffon en los octavos de final.

El tenista nacional, 241° del mundo, tuvo una opaca tarde y no pudo mostrar su mejor imagen ante el 410° del ranking ATP, por lo que el “León” terminó sufriendo una amarga derrota en dos sets por 6-1 y 6-3, en una hora y cinco minutos de juego.

Con la eliminación de Lama en esta jornada, Tomás Barrios quedó como el único chileno en carrera para enfrentar los cuartos de final en el Challenger 80 de Coquimbo.

Ahora, las llaves con los ocho mejores del torneo quedaron de la siguiente manera: Tomás Barrios (Chile) vs Facundo Díaz Acosta (Argentina), Pedro Boscardin Dias (Brasil) vs Arklon Huertas Del Pino (Perú), Francisco Comesaña (Argentina) vs Pol Martín Tiffon (España) y Juan Bautista Torres (Argentina) vs Andrea Collarini (Argentina).