La peligrosa caída de Cristian Garín a mitad de partido en el Masters 1000 de Roma

Cristian Garín logró este martes un importante triunfo ante Emil Ruusuvuori por la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, victoria que clasificó al chileno en la tercera fase del destacado certamen italiano.

El tenista nacional mostró su categoría y se impuso ante el finlandés por dos sets en menos de dos horas de partido. Pese a superar al rival, el desarrollo del encuentro no estuvo exento de complicaciones para “Gago”.

Y es que durante la segunda manga del partido, el número uno de Chile sufrió una peligrosa caída que generó preocupación en la cancha.

Ruusuvuori lanzó un drop shot, por ende, Garín corrió exigido para responder el tiro, sin embargo, al momento de golpear la pelota se tropezó y se impactó contra la red.

Tras el accidente, el chileno tirado en el piso con gestos de dolor, mientras que el finlandés se acercó y lo ayudó a levantarse como muestra de fair play.

Tras su caída, Cristian Garín siguió jugando y luego de disputar unos cuantos games consiguió el triunfo que lo deja en carrera en el Masters 1000 de Roma.

