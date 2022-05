Este domingo, el joven Carlos Alcaraz venció a Alexander Zverev y se coronó campeón del Masters 1000 de Madrid, con lo que consiguió su segundo torneo de esa categoría y el quinto trofeo a nivel ATP. Tras su triunfo, el tenista de 19 años anunció la baja de su participación en Roma, por lo que Cristian Garin espera a su rival en la segunda ronda.

De acuerdo al sorteo del certamen italiano publicado el pasado viernes, el número uno de Chile había sido emparejado en el mismo lado del cuadro que Alcaraz, con un posible choque entre ambos en la segunda fase.

Here is the #IBI22 men's main draw 💥

Make your predictions!#tennis pic.twitter.com/CaATULgVw6

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 6, 2022