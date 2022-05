Daniela Seguel volvió a vencer a una top 100 del ranking WTA luego de 4 años

Uno de las victorias más importantes de su carrera deportiva logró este martes la tenista chilena Daniela Seguel, 275 del ranking WTA, tras avanzar a la segunda ronda del torneo W100 de Wiesbaden, en Alemania.

El torneo no es de los más importantes del circuito femenino, pero sí quedará en la memoria de la “Pantera” pues en su debut en la arcilla germana se dio maña para vencer a la francesa Kristina Mladenovic, 99 del escalafón mundial.

Si bien Daniela Seguel sufrió en el inicio del encuentro el rigor de enfrentar a una top 100 de la WTA y quinta sembrada del torneo tras perder el primer set por 6/2, la jugadora de 29 años mostró un alza en su juego para imponerse en los dos parciales siguientes por 6/2 y 6/4 en 2 horas y 27 minutos de juego.

La chilena tuvo el mérito, además, de levantar el último set estando quiebre abajo por 3/4, pudiendo ganar los siguientes tres games de manera consecutiva para festejar su paso a la siguiente ronda en Wiesbaden.

R1 100K Wiesbaden

Daniela Seguel 🇨🇱 beats Kristina Mladenovic 🇫🇷 in 2-6 6-2 6-4!

Kiki led *4-3 in the 3rd but lost the last 3 games pic.twitter.com/SfvNHEqTsN

— Siem (@SiemBlueboom) May 3, 2022