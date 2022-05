Andy Murray alentó a seguir adelante al pupilo de Massú tras derrotarlo en Madrid: “Es fantástico verte de vuelta. Sigue ahí”

Dos ilustres del tenis se enfrentaron durante este lunes por la primera ronda del Masters 1000 de Madrid: el británico Andy Murray y el austriaco Dominic Thiem, pupilo del chileno Nicolás Massú.

El escocés resultó ganador del partido por parciales de 6-3 y 6-4, aunque le dedicó grandes palabras a su contrincante apenas finalizó el partido.

Murray sorprendió al decirle un bonito y esperanzador mensaje a Thiem

“Me alegro de que estés bien ya, es fantástico verte de vuelta. Sigue ahí, lleva mucho tiempo todo esto pero estarás bien al final”, lanzó.

El gesto fue agradecido por el austriaco con una sonrisa y unas sentidas “gracias“.

“Keep going. It takes time but you’ll be fine”

