Alejandro Tabilo cayó ante Oscar Otte y quedó eliminado en Munich, pero alcanzó el mejor ranking de su carrera

El alemán Oscar Otte, 62 del ranking ATP, puso fin a la expedición de Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Munich y lo eliminó en los cuartos de final del torneo en Bavaria por parciales de 6/1 y 7/6 (1) tras 1 hora y 25 minutos de juego.

Quien ya lo había vencido hace una semana en la primera ronda del ATP 250 de Belgrado volvió a mostrar su eficiencia sobre el juego del número 2 de Chile, que exhibió serias falencias en relación a su servicio.

En el primer set, Alejandro Tabilo perdió su saque en tres ocasiones y en dos de éstas cedió su turno de servicio con dobles faltas. A eso se sumó que no pudo sacar provecho de las dos ocasiones en que estuvo 15/40 sobre el turno de Oscar Otte y perdió por 6/1.

Para el segundo parcial, en la dinámica del partido no cambió en Munich y en el primer game que le tocó sacar, el nacido en Toronto volvió a ceder su saque ante un germano lleno de confianza y que aprovechó cada vez que el nacional falló en su primer servicio.

Alejandro Tabilo esbozó una reacción y, en el quinto intento del partido, le rompió el saque a Oscar Otte y luego salvó dos puntos de quiebre en contra para pasar de estar 1/4 a igualar a 4. Tras ello, ambos jugadores mostraron más estabilidad con su juego y llegaron al tie break, donde el local fue mucho más sólido y se impuso por 7-1.

Through In Two ✌️

Oscar Otte overcomes Tabilo to reach a career first ATP Tour singles semi-final 🔥@BMWOpen2022 pic.twitter.com/HUztsJrA3a

— Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2022