Alejandro Tabilo ya tiene horario para medirse ante el alemán Oscar Otte por los cuartos de final del ATP de Múnich

Alejandro Tabilo (91°) se impuso este jueves al francés Hugo Gaston (72°) por parciales de 6-2, 2-6 4-1 y retiro cuando el jugador galo sacaba 0-30.

El tenista galo decidió abandonar por una molestia en la mano izquierda y justo después de varios puntos de gran nivel en la última manga.

Ahora el desafío para el chileno será mayor, debido a que tendrá que enfrentar al jugador local Oscar Otte (62°), quien lo batió fácilmente la semana pasada en el ATP de Belgrado, por 6-0 y 6-3.

El partido entre Tabilo y Otte finalmente fue programado para este viernes cerca de las 09:00 horas, en el tercer turno de la cancha central del certamen.

Los otros tres cotejos serán: Kecmanovic vs Basilashvili, Van De Zandschulp vs Ruud y Rune vs Ruusuvuori.