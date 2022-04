Alejandro Tabilo aprovechó el retiro de un exigente Hugo Gaston y avanzó a cuartos de final del ATP 250 de Munich

Alejandro Tabilo resistió el juego del francés Hugo Gaston, aunque el partido por los octavos de final del ATP 250 de Munich terminó de una inesperada manera pues el europeo se retiró en el tercer set tras 1 hora y 47 minutos de juego, cuando el nacional se imponía por 6/2, 2/6 y 4/1.

La segunda raqueta nacional arrancó de gran manera en Bavaria, quebrándole a Gaston en su primer turno de servicio y manteniendo con mucho aplomo su ventaja a lo largo del parcial inicial. Suelto con su derecho, levantó un 15-40 en contra con su saque en el cuarto game y terminó llevándose el set a su favor por 6/2 con un segundo rompimiento al francés.

Sin embargo, en el segundo set, Hugo Gaston concretó la mejoría que ya había esbozado al cierre del parcial inicial y comenzó a presionar con más ímpetu a Alejandro Tabilo. Así las cosas, el 72 del mundo le rompió el saque en el primer y quinto juego del parcial. El chileno tuvo la opción de de descontar un quiebre, pero el europeo terminó llevándose el set, también por 6/2.

Ya en el parcial definitivo, ambos jugadores brindaron un espectáculo en Munich, con grandes tiros y permanentes subidas a la red tras drops de ambos. Tabilo pegó primero quebrándole el saque a Gaston, pero el francés se recuperó inmediatamente.

H U G 😮 @HugoGaston7 with a moment of magic in Munich! @BMWOpen2022 pic.twitter.com/RBAW0dymym

Fue ahí que llegó el juego “bisagra” del partido, luego que el nacido en Toronto logró romperle el servicio al francés al sexto intento en un extenso cuarto game. Fue tras la jugada que se aprecia más arriba que el europeo terminó con problemas en su muñeca.

Si bien recibió asistencia médica, el dolor se tornó insportable y tomó la decisión de retirarse del encuentro cuando el jugador chileno encaminaba ya el parcial con un 4/1 a su favor.

An unfortunate ending to a fun encounter 😕

Hugo Gaston is forced to retire at 1-4 down in the final set, sending @AleTabilo_Tenis into the Munich last 8 pic.twitter.com/iUqc51gYbL

— Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2022