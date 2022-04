“Afectó mi metabolismo y mi cuerpo”: Novak Djokovic reveló complejo problema de salud

Una preocupante información lanzó el serbio Novak Djokovic tras caer en la final del ATP 250 de Belgrado ante el ruso Andrey Rublev.

El número uno del mundo aseguró que no se siente bien dentro de la cancha por los problemas que ha tenido los últimos meses. “No se trata de coronavirus, no tiene nada que ver con eso, pero no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo y a mi cuerpo“, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió: “Es preocupante tener esa sensación en la cancha. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego del 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo (la semana pasada)”.

Consultado sobre cómo se sintió en el último parcial ante Rublev, indicó que “duré dos juegos en el tercer set y no pude más, quería luchar, pero no podía. No fue agradable de ver, quería que la gente no viera esto, no quise retirarme”.

“Creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud. Al parecer, la recuperación está durando más de lo que esperaba”, añadió “Nole”.

Finalmente, cerró diciendo que “estoy mejorando y he jugado partidos a tres sets con cosas positivas. Es preocupante ver esos sentimientos porque hace mucho que no juego. No veo otra razón para lo que pasó, porque sigo preparando igual los torneos. Ahora ya no tengo un problema con mi cuerpo, ya pasó y me afectó”.