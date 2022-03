Pedro Martínez anticipa su duelo en Miami ante Cristian Garin: “Tuvo algún altibajo, pero ya demostró que es un gran jugador”

Pedro Martínez es el primer rival para Cristian Garin en su debut por la segunda ronda del Masters 1000 de Miami luego de vencer en su debut al alemán Jan-Lennard Struff por 6/3, 2/0 y retiro del germano.

Ya pensando en su próximo desafío ante “Gago”, no se mostró como favorito pese a que la mejor raqueta nacional no juega desde hace un mes. “No estuvo muy bien. Tuvo algún altibajo, pero es un gran jugador, ya lo demostró. El entrenador le trae algo de novedad, intentará cambiar de aires para darle la vuelta a su situación y veremos como va. Le deseo que le vaya bien con su entrenador, que le tengo un gran cariño”, aseguró en conversación con ADN Deportes en Estados Unidos.

Aludió a la pasada Pedro Martínez al hecho que su compatriota Pepe Vendrell es el nuevo coach de Cristian Garin y que hará su estreno en el cargo contra él en Miami. Dificultad extra considerando que su historial contra el tenista chileno no es favorable.

“Me ganó las tres veces que jugamos, tuvimos un partido muy duro con él en Australia y se lo acabó llevando él. Va a ser otro partido duro, intentaré jugar como he jugado y creo que tendré mis opciones”, aseguró el jugador de 24 años.

Pedro Martínez y sus proyecciones deportivas

Tras ganar el ATP 250 de Santiago, el hoy 47 del ranking mundial no se incomoda con el hecho de jugar en una superficie más veloz. “Las pistas duras, cuando no son demasiado rápidas, son agradables de jugar. Me siento cómodo, la pelota pega siempre pareja. Estoy preparado”, comentó.

Entre las consultas de ADN Deportes en Miami, también hubo tiempo para hablar de Alejandro Tabilo, a quien eliminó en las semifinales del torneo disputado en San Carlos de Apoquindo semanas atrás.

“El salto ya lo dio, es un buen jugador y poco a poco va evolucionando. Lo conozco hace años, me alegro que le esté yendo bien y tiene mucho futuro, con cosas por mejorar“, aseguró.