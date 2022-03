Cristian Garin ya tiene rival para debutar en el Masters 1000 de Miami

Este jueves, Pedro Martínez avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Miami tras el retiro de Jan-Lennard Struff y se enfrentará al tenista chileno Cristian Garin.

En el primer set, el español se impuso por 6-3 tras romper en una oportunidad el saque de su rival, además de salvar dos puntos de quiebre en contra. Cuando la segunda manga estaba 2-0, con break arriba para el valenciano, el tenista alemán decidió retirarse por problemas físicos. De esta manera, Pedro Martínez jugará ante la primera raqueta nacional por el paso a la tercera ronda.

El torneo floridano marcará el retorno de “Gago” al circuito. Tras la derrota en los octavos de final del Chile Open ante Alejandro Tabilo, el ariqueño decidió suspender sus participaciones en la competencia, con el objetivo de recuperarse bien de una lesión en su hombro.

“No me estoy sintiendo bien. Me cuesta sacar. No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor. Me preocupa poco el ranking, hoy en día me importa estar sano. Sé que si estoy bien físicamente puedo competir a un buen nivel. Eso es lo que más me preocupa, más que 500 puntos”, había manifestado tras su eliminación del ATP de Río de Janeiro.

En el proceso de recuperación, el chileno se perdió la disputa de la Copa Davis ante Eslovenia y el Masters 1000 de Indian Wells. Además, el tenista cuenta con un nuevo entrenador, al finalizar su ciclo con Mariano Puerta y Jorge Aguilar, para trabajar con el español Pepe Vendrell, quien acompañó por once años a Roberto Bautista Agut.

El partido entre Cristian Garin y Pedro Martínez por el paso a la tercera ronda de Miami se jugará este sábado 26 de marzo en horario por definir. La última vez que se enfrentaron fue en la última edición del Abierto de Australia, con victoria para “Gago”, quien dejó el historial 3-0 a su favor.