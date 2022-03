Rafael Nadal perdió sorpresivamente este domingo la final del Masters 1000 de Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz. Tras el encuentro, el destacado tenista español reconoció la derrota y reveló los problemas respiratorios que lo están afectando en cada partido.

“Es un día difícil para mí. Tengo problemas para respirar. No sé si es algo en la costilla. Cuando me muevo, es como un aguja todo el tiempo aquí adentro”, relató en conferencia de presa el ex número uno del mundo, quien tuvo covid-19 en diciembre del 2021.

“Rafa” siguió explicando sus complicaciones y señaló que “me mareo un poco porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho. No se trata solo de dolor, no me siente muy bien porque afecta mi respiración”.

Por último, el actual cuarto de la ATP aseguró que dejando de lado la final perdida, “se trata más de que estoy sufriendo un poco, sinceramente”.

Con su derrota contra Taylor Fritz Masters 1000 de Indian Wells, Rafael Nadal perdió su tremenda racha de 20 victorias seguidas, el mejor inicio de su carrera profesional y que le permitió ganar el Abierto de Australia junto con el ATP 500 de Acapulco y el ATP 250 de Melbourne.