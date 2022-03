La temporada 2022 ha sido el mejor arranque en toda la carrera de Rafael Nadal. El tenista de 35 años ha jugado tres torneos y ha ganado los tres: el ATP 250 de Melbourne, el Abierto de Australia y el ATP 500 de Acapulco. Este comienzo lo ha llevado a mantener un récord de 15-0 en este año, con lo que superó el 11-0 con el que inició en 2014.

En entrevista con W Radio de México, el número cuatro del ranking ATP analizó su regreso al circuito tras su operación, sus expectativas respecto a los Grand Slams y las polémicas de Novak Djokovic durante el actual curso.

Respecto a su vuelta a las canchas, donde no disputaba un partido oficial desde agosto de 2021 por una lesión crónica en su pie izquierdo, el español aseguró que no esperaba que fuera de la forma en que se dio. “No me lo imaginaba en ningún caso. Las cosas han dado un vuelco importante en estas últimas semanas. Tres meses atrás la situación pintaba complicada, en el sentido de que el pie, a pesar de la cirugía, seguía dándome muchos problemas”, sostuvo “Rafa”.

“Nunca pensé que se había acabado, pero hubo momentos en los que tuve duda y pensamientos negativos, y yo soy una persona bastante optimista en general. Llega a ser frustrante no solo para la vida profesional, sino que en lo cotidiano. Si te levantas todos los días con dolor realmente es incómodo”, complementó.

El jugador, que actualmente es el mayor ganador de Grand Slams (21), aseguró que le gustaría finalizar su carrera como el más laureado, pero no es algo que lo haga perder la cabeza. “El deporte es competitivo y claro que me gustaría ser el jugador con más Grand Slams, pero no vivo pensando en eso ni mirando alrededor si me van a pasar. No se puede vivir así. No puedes pensar si alguien tiene una casa mejor o un coche mejor”,

Por último, Rafael Nadal se refirió a las polémicas de Novak Djokovic, especialmente en el Abierto de Australia, por su decisión de no vacunarse. “Ha sido incómodo por el hecho de que se ha generado un circo alrededor de su historia con las vacunas. Ha sido negativo para él y para el deporte. En la previa del Abierto de Australia se habló de eso más que del primer Grand Slam del año. Somos compañeros y deseo que esté de la mejor manera posible”, afirmó.

“Él tiene una visión que desde mi punto de vista no es la correcta, porque dice que no es un peligro para nadie si no se vacuna, y yo estoy de acuerdo con eso, pero el tema es, si todo el mundo pensara como él, cómo estaríamos al día de hoy”, concluyó.