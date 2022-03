Alejandro Tabilo y Gonzalo Lama se miden por los octavos de final del Challenger de Santiago

En el duelo más atractivo de este jueves por la segunda ronda del Challenger de Santiago, Alejandro Tabilo y Gonzalo Lama se medirán en el Club Manquehue.

Será la primera vez en que el nacido en Canadá se medirá contra el “León” y de este choque saldrá el único tenista nacional que seguirá en carrera por el título tras las rápidas eliminaciones de Tomás Barrios, Nicolás Jarry y Diego Fernández.

El partido entre Alejandro Tabilo y Gonzalo Lama cerrará la jornada en la cancha central del recinto de Vitacura, no antes de las 18:30 horas.

Gonzalo Lama, 257 del ranking ATP, llega a este partido tras vencer por 6/2, 6/7 y 6/1 al argentino Facundo Juárez. En tanto, Alejandro Tabilo, segundo cabeza de serie del torneo y 96 del escalafón planetario, arrancó su participación ganándole por 7/5 y 6/0 a Daniel Núñez.

Esta es la programación de jueves en el Challenger de Santiago

11:00 hrs – Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs Tomás Etcheverry (ARG)

A continuación – Jiri Lehecka (CZE) vs Gonzalo Oliveira (POR)

No antes de las 15:00 hrs – Vit Kopriva (CZE) vs Nicolás Kicker (ARG)

No antes de las 18:30 hrs – Gonzalo Lama (CHI) vs Alejandro Tabilo (CHI)