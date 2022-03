Novak Djokovic apareció en el cuadro principal de Indian Wells pero aún no está autorizado a jugar

Novak Djokovic sigue generando polémica en el mundo del tenis y ahora causó sorpresa al momento del sorteo del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells, que arranca este jueves en California.

Esto porque, pese a las restricciones sanitarias derivadas de que el serbio aún no confirma si se vacunó o no contra el covid-19, requisito indispensable para entrar a Estados Unidos, apareció entre los cabezas de serie del evento.

De hecho, Novak Djokovic figuró como el segundo máximo candidato al título y, si se cumple lo establecido en el sorteo, debería debutar en Indian Wells ante el vencedor del choque entre el australiano Jordan Thompson y el belga David Goffin.

Sin embargo, desde la organización del torneo aclararon el status del hoy 2 del mundo. “Estamos en comunicación con su equipo, pero no se ha determinado si podrá participar en el evento obteniendo la aprobación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades para entrar al país”, aseguraron en sus redes sociales.

Novak Djokovic is on the tournament entry list, and therefore is placed into the draw today. We are currently in communication with his team; however, it has not been determined if he will participate in the event by getting CDC approval to enter the country.#IndianWells

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 8, 2022