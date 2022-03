Durante la jornada de este martes, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), Asociación Femenina de Tenis (WTA), la Federación Internacional de Tenis (ITF) y las cuatro organizaciones de los Grand Slam anunciaron una histórica donación en conjunto para ayudar a Ucrania en medio del conflicto bélico que atraviesa contra Rusia.

Los principales actores del mundo del tenis donarán cada uno 100.000 dólares, monto que en total será de 700.000 dólares con el fin de apoyar en la crisis que se vive en territorio ucraniano.

La donación tiene el objetivo de brindar ayuda humanitaria al pueblo de Ucrania, además de apoyar a la Federación de Tenis de aquel país.

Las organizaciones que dirigen el tenis mundial manifestaron su respaldo a Ucrania a través de un video en sus redes sociales en una campaña que tiene como frase “El Tenis Juega por la Paz”.

Además, una de las históricas figuras del tenis, Andy Murray, confirmó este martes que está trabajando en colaboración con la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) para ayudar a los millones de niños que están en riesgo en Ucrania por el conflicto bélico con Rusia.

“Voy a donar mis ganancias del dinero del premio durante el resto del año”, anunció el tenista británico a través de sus redes sociales.

I’m going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEF’s humanitarian response by donating to our appeal by following this link – https://t.co/Z2mNGQ3xh8

Children in Ukraine need peace – now. 🇺🇦 🙏

— Andy Murray (@andy_murray) March 8, 2022