Este martes, la ATP, la WTA y la ITF informaron una serie de medidas contra tenistas rusos y bielorrusos en consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

A través de un comunicado, los organismos de tenis internacional se manifestaron en contra de los ataques del gobierno de Vladimir Putin. “Una profunda sensación de angustia, conmoción y tristeza se ha sentido en toda la comunidad del tenis tras la invasión rusa de Ucrania la semana pasada. Felicitamos a los muchos tenistas que se han pronunciado y tomado medidas contra este inaceptable acto de agresión. Hacemos eco de sus llamados para que cese la violencia y regrese la paz”, comenzó parte de la declaración.

Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis

