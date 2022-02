La mentalidad de Nicolás Jarry para afrontar el Chile Open: “Trabajo para no tener expectativas”

Nicolás Jarry anticipó su participación en el Chile Open, donde recibió una invitación para el cuadro principal que arranca el próximo lunes en San Carlos de Apoquindo.

El ex número 1 de Chile presentó formalmente su acuerdo con la marca deportiva Asics por los siguientes dos años y busca ir paso a paso pese al gran salto que tuvo durante la última temporada, donde arrancó sin ranking y terminó entre los 200 mejores del mundo.

“El año pasado fue el mejor de mi carrera, soy una nueva versión. Me siento mejor. Fue empezar una página en blanco y cada partido y cada semana he ido progresando en distintas áreas. Puedes ganar por físico, cabeza o golpes y he ido subiendo con mi equipo. Es cosa de tiempo para llegar a estar donde estaba y más”, aseguró Nicolás Jarry, que no se traza metas de cara al Chile Open ni tampoco de cara a la serie de Copa Davis ante Eslovenia.

“No tengo expectativas. Trabajo para no tener expectativas. Ganar o perder un partido surge de un rendimiento y mi trabajo es rendir (…) No he pensado nada de la Copa Davis. Este torneo es muy importante para mí, es un ATP en casa, muy familiar y me encantaría hacer un buen rendimiento”, señaló el hoy 142 del mundo.

Nicolás Jarry “aconsejó” a Cristian Garin de cara al Chile Open

Ante la incertidumbre respecto a si el actual número 1 de Chile estará o no en San Carlos de Apoquindo para defender su título, planteó que el nortino debe tomarse las cosas con calma tras las molestias físicas que acusó tras su eliminación del ATP 500 de Rio de Janeiro.

“No se que es lo que tiene. Espero que pueda jugar acá y que no sea nada muy grave, que pueda participar en el torneo ya que es importante para Chile. Ahora, si es algo grave que no tenga miedo de dar un paso al costado porque al final la vida es larga y que no se exija por algo que le puede perjudicar en el futuro“, comentó.

De cara a su proyección deportiva en Las Condes, el jugador de 26 años se mostró optimista en las condiciones del torneo. “Las canchas están mucho mejores que el año pasado pese a que llueve poco en Chile. Hay un par de cositas, pero en general están muy bien para un torneo de esta categoría”, dijo, sin apurarse por regresar al top 40 que ocupó durante 2019.

“Me falta solo tiempo. Hay muchas cosas que uno puede mejorar en la vida personal y que se traslada a la cancha. Es muy amplio”, cerró.