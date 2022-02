Garin tras ser humillado por Coria en Río de Janeiro: “No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor”

Luego de caer inapelablemente por 6-2 y 6-0 ante Federico Coria en el ATP 500 de Río de Janeiro y no estar ni siquiera cerca de revalidad el título alcanzado hace dos años en el certamen brasileño, Cristian Garin dio una sentida conferencia de prensa, donde incluso se mostró abierto a la opción de dejar dejugar tenis.

Al respecto, comenzó diciendo en conferencia de prensa que “no me estoy sintiendo bien, me cuesta mucho sacar. El año pasado terminé con una lesión. No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor. Ahora hablaré con mi equipo”.

Respecto a su caída ante el trasandino, la primera raqueta del país indicó: “No puedo hacer un análisis si no estoy bien físicamente. Han sido unos meses muy difíciles para mí en todo sentido. Estoy haciendo todo lo posible“.

Tras ello, se explayó diciendo: “Sinceramente me preocupa poco el ránking. Hoy en día me preocupa estar sano. Sé que si estoy bien físicamente puedo competir a buen nivel. Eso es lo que más me preocupa, más que 500 puntos. El año es muy largo”, agregó.

Finalmente, Garin mostró esperanzas en disputar la próxima semana el Chile Open. “Tengo que hablar con mi doctor. Jugar en Chile me va a dar un impulso anímico, pero hoy me siento mal“, cerró.