Del Potro se despidió del tenis entre lágrimas tras caer en su último partido: “Un momento que no quería que llegara”

Una noche llena de emoción fue la que se vivió este martes en el ATP 250 de Buenos Aires con Juan Martín del Potro como protagonista, puesto que el histórico tenista argentino se retiró de la actividad tras perder en lo que fue su último partido.

El pasado 5 de febrero, “Delpo” anunció que se retiraría del profesionalismo al finalizar su participación en el torneo trasandino junto a su gente.

Precisamente, durante esta jornada el ex número tres del mundo enfrentó a su compatriota Federico Delbonis por la primera ronda. Del Potro perdió el encuentro en dos sets por 6-1 y 6-3.

Una de las imágenes más emotivas ocurrió en el último game del partido. El jugador de 33 años estaba preparándose para realizar su servicio, pero no aguantó las lágrimas y debió tomarse un tiempo antes de hacer su saque para secarse los ojos con la toalla, mientras el público le entregó su apoyo.

Tras el encuentro, Juan Martín del Potro se refirió a lo que fue su último partido como tenista profesional. “Es un momento que no quería que llegara nunca. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Lo di todo”, comentó.

“Cumplí todos mis sueños con el tenis. Hice toda mi carrera con los mejores tenistas de la historia. Estoy orgulloso de haber aprendido de los mejores, tratando de tener los pies sobre la tierra y ser un ejemplo para los chicos”, agregó.

“Estoy tranquilo porque seguramente mi último partido fue en la cancha y no en una conferencia de prensa. Lo voy a recordar siempre”, concluyó del Potro.

An emotional moment for everyone watching 😢 @delpotrojuan #ArgentinaOpen pic.twitter.com/eK4W6NhrQV

— Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2022