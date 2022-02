Juan Martín del Potro anunció que dejará el tenis después del ATP de Buenos Aires: “La rodilla me tiene viviendo una pesadilla”

Este sábado, el argentino Juan Martín del Potro anunció su retiro del tenis profesional. Será en su país y acompañado por su gente, en el ATP 250 de Buenos Aires, donde el deportista de 33 años se despedirá del circuito.

En una conferencia de prensa, citada por el propio jugador, el ganador del US Open 2009 comunicó su decisión. “Es uno de los mensajes más difíciles que me toca transmitir. Todo el mundo espera que haga una vuelta al tenis, pero probablemente no sea así, y sea una despedida”, comenzó entre lágrimas.

🚨🎾 "Tal vez sea más una despedida que una vuelta", Juan Martín Del Potro sobre su participación en el Argentina Open en TyC Sports. pic.twitter.com/IFslLAcIXr — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2022

“Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder salir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que busco alternativas, tratamientos médicos y no lo logro”, manifestó.

El último partido jugado por la “Torre de Tandil” fue el 19 de junio de 2019. Aquella vez, el argentino venció a Denis Shapovalov por 7-5 y 6-4 en la primera ronda de Queen’s. Sin embargo, una caída en el duelo ante el canadiense agravó problemas que arrastraba en su rodilla derecha y el trasandino no volvió a jugar oficialmente.

El medallista de plata en Río 2016 se retirará en un torneo que jugó por única vez el 2006, cuando daba sus primeros pasos en el circuito a los 17 años. “Nunca imaginé retirarme del tenis, pero no encuentro un mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Quería sentirme jugador por unos días más. Después de esta semana veré qué pasa con mi futuro”, comentó.

“Tengo que elegir vivir como una persona de 33 años tratando de no tener dolores, y no como un tenista profesional, como me siento. Por eso nunca bajé los brazos”, sostuvo el tandilense.

De todas maneras, Juan Martín del Potro dejó una pequeña luz de esperanza. “Tengo la ilusión de que alguien le encuentre una solución a mi rodilla”, expresó.

Justamente, durante esta jornada, el tenista conoció a su rival en el torneo: su compatriota Federico Delbonis, a quien enfrentará el próximo martes 8 de febrero, en horario por definir.

Jarry quiere acompañar a Tabilo en el cuadro principal

Este sábado, Nicolás Jarry debutará en la qualy del ATP de Buenos Aires, en busca de un lugar en el cuadro principal. El “Príncipe” enfrentará al serbio Nikola Milojevic por la primera ronda de las clasificatorias.

Por su parte, Alejandro Tabilo, que ya está en las semifinales de Córdoba, recibió un “Special Exempt” que lo instaló automáticamente en el main draw del Argentina Open. Esto, ya que al estar entre los cuatro mejores del certamen cordobés, el número dos de Chile no podrá disputar la qualy en la capital argentina.

El nacido en Canadá ya conoció el sorteo del cuadro principal de Buenos Aires, donde jugará este lunes ante el español Pedro Martínez por la primera ronda.