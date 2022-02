Golpe al ATP 250 de Santiago: Dominic Thiem se bajó de toda la gira sudamericana de arcilla

El tenista Dominic Thiem, una de las principales atracciones para el ATP 250 de Santiago, finalmente confirmó los temores que tenían los fanáticos del tenis y se bajó del principal torneo de la especialidad en nuestro país.

El pupilo de Nicolás Massú ya había dado malas señales esta semana, cuando viajó a Córdoba tras entrenar algunos días en Santiago junto a su entrenador para posteriormente bajarse por dolencias en su mano.

La situación se pone más compleja para Dominic Thiem pues la distensión de ligamento en sus nudillos no sólo provocó su baja del ATP 250 de Santiago, sino también de los otros torneos en los cuales se había inscrito en Sudamérica: Buenos Aires y Río de Janeiro. Se espera que pueda volver a jugar recién en el Masters 1000 de Indian Wells, en marzo.

Los lamentos en el ATP 250 de Santiago por la baja de Dominic Thiem

En la organización del Chile Open no ocultaron su tristeza la determinación de quien era el segundo sembrado del campeonato, rol que ahora pasará a ser del vigente campeón del torneo, Cristian Garín.

“Es una baja sensible porque queríamos verlo jugar en Chile. Conversé con su equipo y me consta que hicieron todo el esfuerzo por estar presentes, pero no se pudo. Esperamos que se recupere pronto y podamos tenerlo en el futuro mostrando el gran nivel que lo caracteriza”, expresó Catalina Fillol, directora del Chile Open.

De todas formas, la organización del evento ya está realizando el montaje necesario en San Carlos de Apoquindo para albergar el torneo entre el 21 y 27 de febrero, donde habrá un aforo del 60% de la capacidad ante las condiciones sanitarias vigentes del plan “Paso a Paso”.